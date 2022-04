Tadej Pogacar maakt kennis met het Vlaamse asfalt: Tourwinnaar valt al vroeg in de Ronde

Het duurde slechts iets meer dan 20 kilometer of de eerste valpartij van de dag was een feit. Niemand minder dan Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) was erbij betrokken en het was even zoeken naar zijn powermeter, die hij pas later weer terugkreeg na een bezoekje van gids Matteo Trentin aan de volgwagen. Welkom in Vlaanderens Mooiste, Tadej. Achter elke hoek en versmalling loert het gevaar.