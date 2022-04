Vier strafschoppen, evenveel doelpunten (netjes verdeeld) en ieder een puntje erbij: 2-2. En toch was na afloop van de partij tussen Bocholt en hekkensluiter Houtvenne niemand tevreden. Het enige wat we na afloop nog misten om de totale ontgoocheling en frustratie kracht bij zetten, was een bliksemschicht of een helse donderslag vanuit de voetbalhemel.