Tergend traag kiest ons land voor duurzame energie

Een grote gemiste kans zelfs, om eindelijk werk te maken van het vergroenen en verduurzamen van onze eigen Europese energieproductie. Een kans die we al eerder gemist hebben, laten we die vergissing niet opnieuw maken. Op amper 1 jaar tijd werd er het afgelopen jaar wereldwijd 200 gigawattpiek aan nieuwe zonne-energie-installaties geïnstalleerd. Deze installaties wekken evenveel elektriciteit op als tientallen kerncentrales. In Europa alleen al komt er jaarlijks meer dan 20 gigawattpiek aan zonne-energie bij. Zonne-energie heeft ontzettend veel potentieel en zit nog steeds in de lift. Maar die lift moeten we versnellen als we écht impact willen hebben op het vergroenen van onze energieproductie. Door steeds terug te grijpen naar fossiele brandstoffen, zoals nu het milieuvervuilende schaliegas waarvan studies al langer aantonen dat de ontginning ervan zorgt voor een verhoogde uitstoot van het broeikasgas methaan, verliezen we wéér tijd.

Ook ons land blijft de boot missen om volop in te zetten op zon als energiebron. Er is nochtans genoeg potentieel. Onderzoekers binnen EnergyVille berekenden eerder al dat er op Belgische daken voor in totaal 100 gigawattpiek aan zonne-energie-installaties mogelijk is. Dat zijn heel veel kerncentrales op onze daken. En dan spreken we nog niet over het extra potentieel dat geïntegreerde zonnepanelen in gevels, ramen of weginfrastructuur kunnen hebben. Toch kwam er in België vorig jaar minder dan 1 gigawattpiek bij. Daarmee halen we nog altijd maar voor totaal 7 gigawattpiek energie uit de zon in ons land. Tergend traag kiest ons land dus voor het verduurzamen van haar eigen energieproductie.

Europa ziet die noodzaak wel. De oorlog in Oekraïne toont dat we ons los moeten koppelen van Russisch gas, en dat zorgde voor de opstart van RePower Europe. Net als bij de Chips Act, waar imec gelukkig mee aan boord wist te springen, en er de volgende jaren terug volop elektronische chips in Europa zullen gemaakt worden, wil RePowerEU de zonne-energie en windenergie in Europa opschalen.

Alleen door zelf initiatief te nemen en te investeren in eigen energieproductie, kan je jezelf loskoppelen van factoren waar je geen vat op hebt. Want je weet niet wat de toekomst brengt. Na de coronacrisis volgde meteen het vreselijke conflict in Oekraïne, wie weet wat de volgende jaren nog geven? Door nu te focussen op gas, en dan nog eens de meest vervuilende variant, stellen we nog maar eens belangrijke beslissingen uit.

De energietransitie is, zoals de initialen het zelf zeggen, een beetje zoals filmfiguur E.T. Een wat lelijk beestje, maar eens je hem omhelst, wordt het een lief wezentje.