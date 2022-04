Sint-Truiden

Met temperaturen die op sommige plaatsen in Haspengouw daalden tot -4 en zelfs -6 graden stonden de fruittelers voor een drukke nacht. “Vuurpotten, windmolens én overkappingen: we zetten alle middelen in om ons jaar niet in rook op te zien gaan”, zegt fruitteler Raf Gielen.