Borsten geboren op ‘slechte grond’: als kanker in de genen van je familie zit

Dit is een verhaal over borsten. Over borsten geboren op slechte grond. Vijf vrouwen uit één familie kwamen ter wereld met tot vijf keer zoveel kans om ooit borstkanker te krijgen, én een verhoogd risico op eierstokkanker. Allemaal door een foutje in hun BRCA2-gen. Ze vertellen over leven, weten, opereren – en hoe die plots alle drie ter discussie kwamen te staan. “Er moest maar eens een familie zijn die zich hierdoor sneller laat onderzoeken.”