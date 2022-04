Wat Tadej Pogacar (23) vermag op Koppenberg, Oude Kwaremont en Paterberg is de hamvraag voor zondag. Helemaal vreemd zijn die hellingen voor hem niet. In 2018 reed hij er al eens over in de beloftewedstrijd. Alleen kon dat toen nog volledig incognito. Geen enkele andere renner merkte die dag dat er een nieuw fenomeen meereed.