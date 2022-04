Oekraïense onderhandelaar: ontmoeting tussen Poetin en Zelenski mogelijk

Volgens David Arachamja zijn de ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag tussen Oekraïne en Rusland in een vergevorderd stadium. Dat maakt een ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski mogelijk, meldt persbureau Interfax-Ukraine. Volgens de Oekraïense onderhandelaar zal de ontmoeting ‘met grote waarschijnlijkheid’ plaatsvinden in Turkije.

Het Russische persbureau Ria Novosti meldde zaterdag dat Rusland de onderhandelingen met Oekraïne in Wit-Rusland wil voortzetten, maar dat Oekraïne dat niet wil. ‘Om de een of andere reden komen ze voor hen ongelegen of is er een andere reden’, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov in een interview op de Wit-Russische tv. Hij zei dat de gesprekken met Oekraïne niet gemakkelijk zijn geweest. “Maar het belangrijkste is dat ze doorgaan.’

Afgelopen week spraken delegaties uit beide landen elkaar in Istanbul. Na aanvankelijke positieve geluiden kwam Rusland daarvan terug en zei dat er niets veelbelovends was bereikt. Maar gisteren meldde Rusland opeens weer dat er toch vooruitgang was bereikt. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei toen dat het overleg door moet gaan.