Broers Seppe en Hannes over zus/topfavoriete Lotte Kopecky: “Ook als kind kon ze al niet tegen haar verlies”

Lotte Kopecky (26) speelde in haar jeugd niet met Barbies, maar stond haar mannetje toen ze in Schelle opgroeide tussen haar twee haar broers Seppe (28) en Hannes (22). Ze wou net als de oudste schitteren op de fiets en stopte meteen met voetballen. Vijftien jaar later start ze als topfavoriete in de Ronde van Vlaanderen. De grote en kleine broer over hun beroemde zus: “Het zou tof zijn mocht ze meedoen aan The Masked Singer.”