Sarah Ferguson verwijdert berichten prins Andrew van haar Instagram-account

Drie berichten die de Britse prins Andrew zaterdagavond via de Instagrampagina van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson deelde, zijn kort nadien weer verwijderd. Waarom de hertogin van York de posts van haar ex aanvankelijk op haar pagina deelde om ze vervolgens weer te verwijderen, is niet bekend.

In de drie berichten die Sarah namens Andrew op haar pagina deelde, blikte Andrew terug op zijn tijd als marinier in de Falklandoorlog begin jaren tachtig. Hij leek daarbij een parallel te trekken met de oorlog in Oekraïne en stelde dat “oorlog het onvermogen is om vrede te bewaren”. Andrew, die als helikopterpiloot diende in de Falklandoorlog, zei ook als “een ander mens” terug gekomen te zijn na zijn wedervaren in het Brits-Argentijnse conflict.

In het eerste Instagrambericht zei Sarah Ferguson nog zelf dat ze Andrew gevraagd had om na veertig jaar terug te blikken op die periode uit zijn leven. Wat de Britse prins, die onlangs nog een miljoenendeal sloot in een burgerlijke rechtszaak over seksueel misbruik van de minderjarige Virginia Giuffre, blijkbaar met veel graagte en uitgebreid deed in de volgende posts. Daarin vertelde hij onder meer hoe hij met “veel meer maturiteit” en “inzicht in het menselijk lijden en de fragiliteit van het leven” terugkeerde van de Falklands.

Andrew ondertekende die berichten aanvankelijk ook met ‘HRH (His Royal Highness, of Zijne Koninklijke Hoogheid, nvdr) The Duke of York’, maar verwijderde dat al snel. In januari ontnam de Britse koningin Elisabeth haar zoon nog al zijn militaire eretitels, en Andrew moest ook zijn ‘HRH-titel’ opgeven in nasleep van zijn juridische perikelen. Amper twee uur later verdwenen plots weer alle berichten.