Truckersprotest tegen dure diesel in Spanje voorlopig opgeschort

De acties zouden echter snel kunnen worden hervat, zei de organisatie na een bijeenkomst van de stakingsleiders in Fernando de Henares, niet ver van Madrid. Ze willen “hun krachten opsparen om een tweede klap te kunnen uitdelen”.

De beweging, die vooral kleine transportbedrijven vertegenwoordigt, riep op tot stakingen en protesten vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Tijdens de acties, die op 14 maart begonnen met blokkades van snelwegen, groothandels, stadscentra en havens, ontstonden bevoorradingsproblemen in Spanje. Onder meer melk, yoghurt en fruit waren schaars geworden. Sommige fabrieken, waaronder die van Volkswagen in Pamplona, moesten de productie tijdelijk stilleggen.

Hoewel de regering van premier Pedro Sanchez op 25 maart een akkoord had bereikt met de CNTC, de koepelorganisatie van Spaanse vrachtwagenbedrijven, en steun van meer dan 1 miljard euro had toegezegd, zette het stakingsplatform de protesten voort omdat die steun een “habbekrats” was.

Madrid had al een korting van 20 cent per liter diesel toegekend, samen met directe steun ten belope van 450 miljoen euro. De regering was echter niet bereid verdere toegevingen te doen.

De inflatie liep in Spanje in maart op tot 9,8 procent, het hoogste peil in 37 jaar.