Een Algerijnse man die beschuldigd werd van het trainen van al-Qaidaterroristen en die sinds 2002 in Guantanamo Bay werd vastgehouden, is vrijgelaten en naar huis gestuurd naar Algiers. De 48-jarige Sufiyan Barhoumi kwam al in 2016 in aanmerking voor vrijlating, maar werd desondanks nog zes jaar vastgehouden.