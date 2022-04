Geen referendum nodig om tot NAVO toe te treden, meent Finse president

De Finse president Sauli Niinistö ziet geen noodzaak meer om een referendum te houden over de toetreding van zijn land tot de NAVO. Het is duidelijk dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van lidmaatschap van de alliantie, zei Niinistö in een interview met radio Yle.

Tot eind vorig jaar was hij een andere mening toegedaan, maar daar is ondertussen verandering in gekomen, zei het staatshoofd. Niinistö benadrukte wel dat het voor Finland belangrijk is met Zweden te overleggen en dat de twee landen tot dezelfde conclusie komen. Hij besprak de kwestie al meermaals met de Zweedse premier Magdalena Andersson en er zouden nog verdere gesprekken volgen.

Volgens recente peilingen is tot 62 procent van de Finnen nu voorstander van toetreding van hun land tot de NAVO. In Zweden is het debat aan de gang, maar is de regering nog tegen lidmaatschap.

Finland en Zweden zijn nauwe partners van het Atlantische bondgenootschap. Finland heeft een 1.300 kilometer lange grens met Rusland.

blg