Lommel SK vergalt titelfeest van leider Westerlo en stelt behoud veilig na zege

Ouderwets veel volk aan de Gestelsedijk. Zo’n 1.100 Kemphanen waren afgezakt naar Noord-Limburg om KVC Westerlo te zien promoveren. De thuisploeg had dan weer voldoende aan één punt om een verlengd verblijf in 1B te realiseren. Lommel SK-trainer Brian Eastick rekende opnieuw op aanvallers Cauê en Rosa, die terugkeerden uit ziekte. Westerlo-trainer Jonas De Roeck koos voor Houthalenaar Rubin Seigers in de basiself, Looienaar Kyan Vaesen zat op de bank.

Braziliaanse samba in toegevoegde tijd

De openingsfase was voor de luid aangemoedigde bezoekers. De Busser moest al direct plat op een schot van Daci, ook de daaropvolgende fase leverde geen succes op voor de Kemphanen. Bernat mikte tegen de paal. In het Kempische duel van de waarheid voerde Westerlo verder de druk op. Lommel SK kwam achterin overal een stap te laat en een alleenstaande Seydoux schoof het leer na net geen kwartier spelen naast een kansloze De Busser: 0-1. Enkele minuten later schoot Van Eenoo op doel, De Busser loste en stopte Davi foutief. De Lommelse doelman zette zijn fout - als het er al één was - zelf recht door de strafschop van Foster te pakken. Was dit nu een kantelmoment voor groen-wit om de partij eindelijk in handen te nemen? Niet echt. Het spel in het Soevereinstadion verslapte. Smeets werd even geveld na een ongelukkige botsing met Vetokele. Westerlo was scherper in de duels. Woelwater Daci fusilleerde voor de pauze nog de dwarsligger. Lommel SK stelde daar in de eerste helft twee schoten op doel tegenover. Die leverde verrassend genoeg twee doelpunten op binnen tachtig seconden. Het talrijk opgekomen publiek werd gek. Eerst haalde Rosa vanuit de tweede lijn verschroeiend uit en luttele seconden later rondde Cauê van dichtbij een solo van Saito af: 2-1.

Lommel SK houdt stand

De thuisploeg kwam het beste uit de kleedkamer. De flukse Saito mikte een half metertje over de kooi van Jensen. Westerlo leek als het ware ingedommeld, maar maakte toch beter haast om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Met gehaast spel van de Kemphanen werd er evenwel niet onmiddellijk succes geboekt. Lommel SK groeide zelfs in de wedstrijd. Henkens dwong Jensen tot een buikschuiver om een derde Limburgs doelpunt te voorkomen. Na een uur werd Rosa naar de kant gehaald voor Agyepong. De leider kreeg al snel een nieuwe kans op de gelijkmaker, maar een vrijstaande Daci schoof het leer naast. De Roeck greep halverwege de tweede helft ook in met de inbreng van Fixelles en Mabea. De Kemphanen vonden in het slotkwartier nooit hun tweede adem. Westerlo wist van geen hout pijlen maken tussen de Lommelse bossen. Het geplaagde thuispubliek voerde intussen al een feestje in de tribunes. De vier minuten extra tijd leverde niets meer op. Mabea pleegde nog een onnodig zware aanslag op de doorgebroken Belghali. Met de driepunter stelde Lommel SK het behoud veilig, een tienkoppig Westerlo droop zwaar teleurgesteld af. Het kampioensfeest werd met minstens één dag uitgesteld. Als RWDM morgen niet wint van Deinze, is de titel voor de Kemphanen alsnog een feit.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine, Wuytens, Kis - Henkens, Pierrot, Smeets (81’ Troonbeeckx) - Rosa (60’ Agyepong), Cauê (69’ Sales), Saito (81’ Ostrc).

KVC WESTERLO: Jensen - Seydoux (72’ Vaesen), Seigers, Soumah, De Cuyper - Vetokele (65’ Fixelles) , Van den Keybus, Van Eenoo, Bernat (65’ Mabea)- Daci, Foster.

DOELPUNTEN: 13’ Seydoux 0-1, 45+1’ 1-1 Rosa, 45+3’ 2-1 Cauê.

GELE KAARTEN: 60’ Rosa (tijdrekken), 91’ Pierrot (fout).

RODE KAART: 94’ Mabea (aanslag)

SCHEIDSRECHTER: Arthur Denil.

TOESCHOUWERS: 3.300