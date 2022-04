En plots komt uil wel heel dichtbij: nieuwsgierig dier steelt de show voor webcam

Een webcam van de Amerikaanse televisiezender KRTV bracht woensdag een speciale ‘bezoeker’ in beeld. Tot verbazing van duizenden kijkers kwam plots een uil van erg dichtbij gedag zeggen. Het dier was blijkbaar zo nieuwsgierig dat het een tijdlang voor de lens van de camera bleef zitten.

Doorgaans wordt de webcam gebruikt om het weer in Montana te checken. Soms valt daardoor iets opvallends te zien, zoals een spin of een vogel. Maar een uil voor de camera spotten, is een wel erg zeldzame gebeurtenis.

(kmlo)