BV’s en wielrenners vragen ‘roze Ronde’ voor zieke Lara: “Kan ziekte niet verjagen, maar misschien even helpen dragen”

Breng zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen massaal roze ballonnen mee voor Lara. Dat is de opmerkelijke oproep die circuleert op sociale media. Lara is bijna twee en vecht tegen leukemie. Sarah De Bie – de vrouw van Wout van Aert, die zondag zelf niet aan de start kan staan – steunde de actie al, net als radiopresentatrice Julie Van den Steen. Zelfs wielrenners Zdenek Stybar, Tim Declercq en Yves Lampaert deden al een oproep in een filmpje.