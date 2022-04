Onherkenbaar Maaseik lijdt eerste competitienederlaag onder Bertini in Hel van Menen

Van een raar wedstrijdverloop gesproken. Cox zorgde met een opslagreeks al snel voor een kloofje in de openingsset. Menen kreeg dat, ondanks enkele Maaslandse onzuiverheden, nooit helemaal gedicht. Onder impuls van een goed trio Cox-Martinez-Cirovic had Greenyard uiteindelijk 21-24 beet. Een sterk spelende Rotty kwam even later met twee zeer knappe aces op de proppen en alles was plots nog te herdoen: 24-24. Uiteindelijk miste Menen dan toch en stond de 0-1 op het bord. Een gouden start dus voor Maaseik, waar het vanaf dan bergaf ging. Het liep in set twee en drie tegen respectievelijk 11-4 en 13-7 aan. In set twee keerde Maaseik verrassend genoeg nog helemaal terug, vooral omdat Menen de concentratie verloor. Maar in moneytime was het toch de thuisploeg die het voortouw nam. Bij setbal nummer drie miste Cox in de aanval: 27-25. Een gemiste kans toch voor Maaseik, na die opvallende remonte.

De Maaslanders kregen de motor nadien al helemaal niet meer aan de praat. In set drie kreeg Greenyard zelfs een pak slaag. Rotty loeierde erop los, Maaseik kon allesbehalve druk zetten. Coach Bertini greep in en bracht McCluskey, Nikkinen en Lomba. De invallers konden het tij echter niet keren. Kindt begon nu ook nog warm te draaien en dan weet je hoelaat het is: 2-1. Sinds het bewind van Bertini hebben we Maaseik nog niet zo zien wegzakken. Niemand die dan ook nog in een tiebreak geloofde. Van bij de start van set vier bouwden een sterke Kindt en co een nieuwe kloof uit. Een twijfelend Maaseik moest ondergaan. Over 6-3 ging het naar 12-7. Heel even kwam Greenyard dan toch weer dichtbij, tot 17-16 zelfs. Het putte wat moed en wilde toch even weer vechten. Dat vuur doofde echter alweer snel.

Martinez liep gefrustreerd rond en was veel teveel bezig met het uitdagen van de tegenstand. Maaseik discussieerde zaterdag ook zeer veel met de scheidsrechter, soms terecht, soms niet. Cirovic liep zelfs nog tegen een rode kaart aan toen hij na een verloren rally de bal loeihard de tribunes in schoot. Het illustreerde de Maaseikse onmacht en frustratie. Cox werkte niet veel later nog één matchbal weg, maar het was uitstel van executie. Menen liet deze kans echt niet meer liggen. Vanker serveerde in het net en de 3-1 stond verdiend op het bord voor een gedreven thuisploeg. Een compleet onherkenbaar Maaseik leed haar eerste competitienederlaag onder Bertini en droop af. Het moet zich herpakken voor het tweeluik tegen Roeselare dat er nu aan komt. Een complexloos Knack is na twee speeldagen de fiere leider met zes op zes.