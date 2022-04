Museeuw en Van Petegem blikken vooruit op de Ronde: “Er is één belangrijke renner: Matteo Trentin”

In Oudenaarde woont aan de ene kant van de Schelde Johan Museeuw (56), drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Dertig meter verder, over het water, ligt het appartement van dubbele winnaar Peter Van Petegem (52). Klein bier dus – of toch een Ename in dit geval – om hen daags voor de Ronde bij elkaar te brengen. “Als Quick-Step zondag wint, ga je iemand heel hoog over de afsluiting zien springen.”