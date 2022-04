Achel kan geen tweede opeenvolgende zege boeken, Gent is te sterk

Geen tweede opeenvolgende zege voor Achel in de Challenge Final Four. Het ging in de eigen Koekoek vrij zwaar onderuit tegen bekerwinnaar Gent.

De Noord-Limburgers, die op de eerste speeldag nog met 1-3 waren gaan winnen bij Waremme, hadden een echte offday. Vooral op receptioneel vlak leverde Achel een bedroevende prestatie af. Dat leverde de bezoekers een mand vol aces op. Uitblinker Tobias Hougs Kjaer verzamelde er in zijn eentje liefst dertien (!). De zeldzame keren dat Achel de bal succesvol bij een aanvaller kreeg was er vaak bezoekende middenman Ogink met het killblock. Op een opflakkering in set twee na kwam Tectum tegen het team van Lommelaar Martijn Colson eigenlijk nooit in het stuk voor. Een opslagreeks van Hougs Kjaer was een passend sluitstuk van de wedstrijd.

Op de volgende wedstrijd is het voor Achel nu wachten tot dinsdag 12 april. Dan staat de verplaatsing naar Haasrode-Leuven op de agenda. (rkb)