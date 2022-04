OVERZICHT BENE-League. Bocholt blijft leider, Pelt krijgt gezelschap op tweede plaats

Bocholt had de kater na de verloren bekerfinale tegen de Lions nog niet helemaal doorgespoeld. Achilles was de ganse eerste helft op achtervolgen aangewezen. Het verschil liep even op tot zes doelpunten maar in de laatste tien minuten kreeg Bocholt de organisatie zo stilaan op orde en de 12-13 aan de rust bood nog mogelijkheden. De overname van Bocholt kwam er meteen in de tweede helft. Na een kwartier keek Pelt al tegen een achterstand van vier doelpunten aan (23-19) maar opgeven deed Sporting niet. Bocholt gaf het initiatief opnieuw uit handen en moest in de slotseconden nog een 28-28-gelijkspel toestaan.

Om in de play-offs nog een beetje een rol van betekenis te spelen moest Tongeren de openingswedstrijd tegen Visé winnen. Maar voor de twee punten kwamen de Limburgers nooit in aanmerking. Tongeren speelde slordig aan aanval. Qerimi opende met een nul op vier, ook Thomas Bolaers miste zijn eerste shots. Visé schakelde keer op keer snel om en kreeg een 4-10-voorsprong aan het kwartier in de schoot geworpen. Florian en Colin Glesner boden nadien nog wat weerwerk maar het was ruim onvoldoende om Visé van een 10-17-voorsprong halverwege te houden. Meer strijd bij Tongeren in de tweede helft maar in de buurt komen van de tegenstander zat er op geen enkel moment in. Tongeren verloor uiteindelijk met 26-32-cijfers en had zich de generale repetitie op de bekerfinale van volgend weekend tegen Bocholt anders voorgesteld. (ik)

