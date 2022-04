Van Caïro tot Los Angeles: Tom Waes bezoekt 5 wereldsteden voor nieuw seizoen ‘Reizen Waes’

Vlaanderens bekendste avonturier is terug op tv. Na twee jaar noodgedwongen thuisblijven door de coronacrisis vliegt Tom Waes (53) in een nieuw seizoen van Reizen Waes – vanaf zondag op Eén – weer de wereld over. Vooral zijn verblijf in Mongolië zal hem lang bijblijven. Na een positieve coronatest moest hij daar tien dagen in quarantaine. “Ik weet nu zo’n beetje hoe het voelt opgesloten te zijn in een gevangenis.”