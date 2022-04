Vince Gerits haalt het nipt in een spurt van vier in Zutendaal, Genkenaar Fabio Porco eindigt op tweede plaats

Bijna kreeg een kopgroep van vier die zich al tijdens het begin van de elitenwedstrijd in Zutendaal had gevormd en een voorsprong van één en driekwart minuut bij elkaar sprokkelde, het op het einde nog benauwd. Maar de paarden die de haver verdienden hielden stand en in een spurt met vier haalde Vince Gerits uit Nieuwrode het met klein verschil van Genkenaar Fabio Porco.

Vier sterke renners laat je als peloton niet zomaar ongestraft wegrijden. Fabio Porco was de enige Limburger in het gezelschap. Officieel is hij een master. In die categorie won hij dit seizoen al twee wedstrijden. Maar als hij bij gelegenheid in een elitenkoers aan de slag gaat, weet de tegenstand dat ze met hem meer dan hun handen zullen vol hebben. Zo won hij vorig jaar, in een seizoen dat door corona pas in juni startte, maar liefst vier elitenwedstrijden.

Daan Stevens is een jonge belofte die dit seizoen bijzonder goed startte. Hij won in de maand maart maar liefst drie keer. Daan Mariën staat bekend als een pure hardrijder. Hij maakt niet voor niets deel uit van het wegteam van de ploeg van Sven Nys. En de 24-jarige Vince Gerits, batchelor Sport en bewegen en in die hoedanigheid trainer van nogal wat renners, begon pas op 20-jarige leeftijd te koersen maar heeft ondanks dat corona hem en alle anderen bijna een jaar aan de kant zette, toch al een flink palmares met enkele mooie overwinningen bij elkaar gefietst.

Vier sterke kerels dus die het peloton op grote afstand fietsten. Toen ze met nog een kleine 30km te gaan een voorsprong hadden van meer dan anderhalve minuut leek de strijd voor de overwinning gestreden.

Maar toch niet. Onder impuls van onder meer Limburgs kampioen Rutger Wouters kwam het peloton bij het ingaan van de laatste ronde terug tot op 30 seconden. De vier hielden stand en spurtten voor de zege. Op de hellende aankomst met de strakke wind pal in het aangezicht werd het een spannende zij aan zij.

Vince Gerits haalde het nipt voor Fabio Porco en Daan Stevens.

Voor de nieuwelingenwedstrijd in Zutendaal kwamen 81 benjamins aan de start. Na 65km toonde de Nederlander Max Rijvers zich de sterkste. Hij won met kleine voorsprong. Seppe Geerinck uit Bree en Axel Candrix uit het Rijkel werd respectievelijk 3de en 4de en daarmee de beste Limburgers.