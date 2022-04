Unieke speel- en ontmoetingsboomgaard van 60.000 euro geopend in Millen

Onder grote belangstelling werd zaterdag 2 april in Millen een nieuwe speel- ontmoetingsboomgaard geopend. Die werd zopas gerealiseerd in de fruitboomweide bij de centraal gelegen historische Hoeve Henrotte aan de Trinellestraat. De gemeente investeerde 60.000 euro in het project.

De nieuwe speel- en ontmoetingsplek in het hart van Millen is meteen het achttiende gelijkaardige project dat in Riemst in het laatste decennium gerealiseerd werd en het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ verantwoordt en extra kleur geeft.

In aanwezigheid van een vijftigtal kinderen van de plaatselijke jeugdbeweging en gemeentelijke basisschool ‘De Driesprong’ mochten de mascotte Riki en schepen van jeugd Peter Neven (CD&V) het traditionele lint knippen. Dat gebeurde onder het toeziend oog van meer dan 100 inwoners. De oude boomgaard achter de Hoeve Henrotte onderging in een mum van tijd een metamorfose tot een aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud. “Een plek die tot stand kwam in nauw overleg met de bewoners van Millen en Elst en met de kinderen van Basisschool De Driesprong” weet schepen Neven.

60.000 euro

En het resultaat mag gezien worden: 16 speeltoestellen voor verschillende leeftijdscategorieën zorgen voortaan voor speelplezier in Millen. “Blikvangers zijn een klim- en balanceerparcours, een kabelbaan en diverse toestellen voor peuters. De nieuwe picknicktafel is trouwens aangepast voor rolstoelgebruikers net zoals de zandbaktafel en uiteraard zijn er meerdere picknicktafels en zitbanken voor de ouders en grootouders” vertelt een tevreden gemeentelijk jeugdconsulent Eline Severens.

De realisatie van de nieuwe speel- en ontmoetingsplek in Millen is een staaltje van voorbeeldige timing. Aannemer Boer Play had nauwelijks één week nodig om al de toestellen te plaatsen en de nodige grondwerken te verrichten. De ultieme afwerking en keuring ervan gebeurde zaterdagmiddag. Op de planning staan nog de aanleg van enkele wandelpaden en de aanplanting van een haag als groenscherm langs de Trinelleweg. Aan het project hangt een prijskaartje van 60.000 euro. (EVA)