Alexander De Croo was één van de 16.000 wielertoeristen die vandaag het Ronde-parcours al verkenden: “Stoempen om boven te geraken”

We Ride Flanders lokte weer goed 16.000 deelnemers naar de Vlaamse Ardennen. Doordat iedereen gespreid vertrok zagen we nergens grote problemen door de drukte. Een van de deelnemers was federaal premier Alexander De Croo. “Het doet me veel plezier dat zo veel mensen komen genieten van de streek waar ik woon.”

Met 15.970 waren ze, deelnemers aan We Ride Flanders. In mensentaal, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Het was ijzig koud, een snijdende noordenwind en toch hadden de deelnemers het niet koud. “Je wist dat je je goed moest aankleden”, krijgen we van iedereen te horen. Een van de deelnemers was federaal premier Alexander De Croo (Open VLD). Hij reed 75 kilometer. “Het was stoempen om boven te komen” zegt hij ons boven op de Oude Kwaremont. “Er is een schitterende sfeer, veel mensen die genieten van de streek, de streek waar ik woon. Ik ben er ongelooflijk fier op en het doet plezier dat mensen de Vlaamse Ardennen appreciëren. Tot nu valt het goed mee, ik heb enkel schrik van de Paterberg. Ik heb te weinig kunnen trainen, dus rijd ik op parcourskennis. Maar de zon, schijnt, fantastisch toch.”

© Peter Malaise

We gingen zelf op pad met de fiets en stelden vast dat op de traditionele knelpunten het allemaal goed meeviel. Zowel op de Koppenberg als op de Paterberg kon iedereen die het wou, lees ‘kon’, ook fietsen. Vooral de laatste tien kilometer tussen het West-Vlaamse Kerkhove en aankomststad Oudenaarde waren lastig door de harde noordenwind. Aan de aankomst vooral lachende gezichten. Selfies nemen met de aankomstboog, tot grote ergernis van de stewards die met een megafoon in het Nederlands ‘doorrijden’ riepen. Met meer dan de helft anderstalige deelnemers maakte dat weinig indruk. De fietsers waren vooral blij dat ze het einde gehaald hebben en een foto op de plek waar zondag wielergeschiedenis geschreven wordt. De streep van eeuwige roem, daar wil men een aandenken van.

Gert Van Goolen van organisatie Peloton is tevreden met de editie 2022. “Ik hoor van onze mensen op het terrein dat er geen echte problemen waren. Wel de traditionele schaafwonden van valpartijen, maar geen echte grote calamiteiten. Gelukkig maar. De mensen zijn later gestart. Daardoor was er een nog betere spreiding waardoor er geen problemen waren op de hellingen. We hebben geluk gehad dat de wegen droog waren. Tegen de koude kan je een jasje extra aantrekken, regen is anders. Een dertigtal mensen die ingeschreven waren voor de afgelaste editie 2020 zijn niet komen opdagen.”