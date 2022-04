Ben Weyts start onderzoek na crisis bij Cycling Vlaanderen: “Iedereen wilt dat de ketting goed draait bij de wielerfederatie”

De drie onafhankelijke bestuurders - Sophie Cooreman, Luc Rooms en Philippe Depondt - stellen in een zaterdag verstuurde lange en zeer kritische brief dat ze volledig akkoord gaan met het document dat de personeelsleden van Cycling Vlaanderen opstelden na het ontslag van hun CEO Frank Glorieux. De 21 werknemers pleitten in dat schrijven voor een echt waardevol, jong en in sport geïnteresseerde raad van bestuur. De drie onafhankelijke bestuurders geven ook hun volledige steun aan de opgestapte CEO en Jolien D’hoore, die ook vertrekt.

De bestuurders zeggen dat zij al eerder vorig jaar in een ‘open brief’ om een meer transparant en vernieuwend bestuur vroegen. Ze stellen dat daar niets van in huis is gekomen, en spreken zelfs van een schertsvertoning over de voorbije jaarrekening en het budget van 2022. Ze laken ook stevig de afwezigheid van de voorzitter in het debat. Volgens hen is de wil tot verandering in het dertienkoppige bestuur volledig afwezig.

‘’Enerzijds zagen we hoe operationeel Cycling Vlaanderen het zeer goed deed en doet: een fris imago, mooie projecten voor de jeugd, het dameswielrennen, recrea en ook topsport. Een team van gemotiveerde en deskundige medewerkers ligt aan de basis van dit succes. Anderzijds moeten we vaststellen dat op bestuurlijk vlak de zaken vierkant liepen en andere prioriteiten voorrang kregen.’’

De bestuurders hekelen ook het cumuleren van mandaten in de raad van bestuur, die de deur openzet voor belangenvermenging. Ze stellen ook vast dat de basis niet vertegenwoordigd in de algemene vergadering. ‘’Maar het belangrijkste is en blijft een verandering van cultuur en mentaliteit in het bestuursorgaan. Helaas hebben we die niet mee kunnen doen veranderen en is er ook geen perspectief opdat dit zou veranderen op korte termijn.’’

Jolien D’hoore. — © BELGA

Hokjesdenken

Volgens de onafhankelijke bestuurders is het ook nog steeds wachten op de resultaten van een externe audit, reacties op suggesties om de vergaderingen beter te organiseren, en blijft Cycling Vlaanderen zwaar lijden onder het hokjesdenken van de verschillende provincies.

Met onmiddellijke ingang leggen ze hun mandaat neer. ‘’Het is goed en genoeg geweest. Ironisch genoeg zal ons ontslag waarschijnlijk als een overwinning worden gezien door enkele bestuurders en wordt hun positie nog verder gebetonneerd met de aanstelling van een nieuwe CEO en externe bestuurders die hen wellicht meer gezind gaan zijn.’’ Volgens de drie moet niet lang gezocht worden naar het juiste profiel om hen en CEO Frank Glorieux op te volgen, want dat staat uitvoerig beschreven in de open brief van het personeel.

CEO Frank Glorieux, die zes jaar geleden aantrad, gaf - moegetergd - enkele dagen geleden zijn ontslag aan de raad van bestuur. Parallel met hem stapte ook Jolien D’hoore op, die nu voltijds aan de slag gaat bij het AG Insurance-NXTG-team van Patrick Lefevere. D’hoore was aangezocht om het vrouwenwielrennen meer te promoten en met concrete acties op poten te zetten.

Frank Glorieux. — © Geert Van de Velde

Ben Weyts: “We moeten dit uitklaren”

Ondertussen heeft Ben Weyts (N-VA) alle betrokkenen van Cycling Vlaanderen bijeengeroepen voor onderzoek. De Vlaams minister van Sport wil de crisis bij Cycling Vlaanderen niet op zijn beloop laten. Hij reageerde zaterdagmiddag meteen op de open brief van de drie onafhankelijke bestuursleden die ontslag nemen, uit onvrede met het beleid. ‘’In ons koersgek land wil iedereen dat de ketting goed draait bij de wielerfederatie. Ik ga in de komende weken praten meet de betrokkenen in de hoop dit uit te klaren’’, aldus de minister in een reactie.