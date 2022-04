Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt Wout van Aert: “Ook profsporters kunnen best volledig uitzieken”

Geen Wout van Aert morgen in de Ronde van Vlaanderen. Corona trof onze landgenoot op het meest ongelegen moment. Met Sonny Colbrelli en Tim Declerck in het achterhoofd stelt zich nu de vraag of Van Aert wil 100% fit geraakt tegen Parijs-Roubaix binnen enkele weken. Viroloog Marc Van Ranst denkt alvast dat het beter zou zijn voor de Belgische kampioen om ook die koers aan zich te laten voorbijgaan.