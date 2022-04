Hasselts asielcentrum blijft 6 maanden langer open

Het asielcentrum dat in Hasselt wordt uitgebaat door Umami op de vroegere site van het Parkhotel blijft open tot eind oktober.

Normaal zou eind april de deur dicht gaan, maar staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi heeft bekend gemaakt dat de asielcentra in Jalhay, Saint-Joseph en Hasselt zes maanden langer kunnen open blijven. Die verlenging hing al een tijdje in de lucht en is nu dus officieel. Daarmee wordt de maximale uitbatingsduur van 18 maanden, die aanvankelijk werd afgesproken, verlengd met een half jaar.

DJ