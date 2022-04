Limburg United boekt gemakkelijke zege in Den Haag, jeugd krijgt speelminuten

Een onvolledig Hubo Limburg United heeft een simpele overwinning behaald op het veld van The Hague Royals, met slechts 1 overwinning tot nu toe, het kneusje van de BNXT. Al werden de Limburgers in de rebound wel duidelijk gedomineerd.

Voor ongeveer 200 toeschouwers, waarbij 8 ouders van Limburgse spelers, nam United in de prachtige Haagse topsporthal een daverende start. Via Lambot en vooral Littleson stond er na drie minuten al een 10-puntenkloof op het bord: 2-13. Bij de bezoekers ebde de focus wat weg en vooral in het tweede quarter kwamen de Royals daardoor opzetten: 28-34 (17’). Lesuisse was de meest efficiënte speler bij Limburg United en legde de ruststand vast op 28-34.

De bezoekers staken na de pauze een tandje bij en namen na 36-45 (24’) afstand: 41-61. Bij 61-89 (39’) stond het grootste verschil op het bord. Vignisson en driepunters van Samson en Kumelis smukten. de eindstand wat op voor Den Haag.

Bij Limburg United ontbraken de geblesseerden Dammen en Bojovics en kersvers vader Jonas Delalieux. Hammonds kreeg rust van coach Westphalen en bleef heel de match op de bank. Jongeren Lesuisse, Vanderhoydonck, Blanchart en Leemans kregen daarentegen veel speelminuten.

Quarters: 15-26, 13-14 (28-40), 13-21 (41-61), 28-32.

THE HAGUE ROYALS: 27/63 shots (waarbij 4/19x3), 11/16 vrijworpen, 43 rebounds, 26 balverliezen. CAMAJ 8+7, BIJNSDORP 4+6, KUMELIS 2+9, ACKERMANS 5+6, TE VELDE 0+0, Samson 0+6, Lopes 2+1, Knepa 0+0, Pandura 0+0, Vignisson 7+6.

HUBO LIMBURG UNITED: 35/65 shots (waarbij 8/20x3), 15/24 vrijworpen, 28 rebounds, 14 balverliezen. LITTLESON 8+9, NELSON 6+3, LAMBOT 8+5, BENSON 0+0, DEDROOG 2+0, Vanderhoydonck 0+4, Lesuisse 11+6, Desiron 3+2, Blanchart 0+10, Leemans 0+3, Palmi 2+11.