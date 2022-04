Tien Kanaries pakken volle buit in Waregem en blijven op koers voor plek in play-off 2: 0-2

Door verkeersproblemen arriveerden de Kanaries erg laat aan de Gaverbeek, maar zwaar tilde Bernd Hollerbach daar niet aan. Hij koos voor de verwachte elf, met Konaté terug na schorsing. Geen Steve De Ridder in de kern, hij krijgt tijd om verder op te bouwen. Timmy Simons gaf de voorkeur aan Cools, geen Seck op het West-Vlaamse middenveld. Limburger Ciranni, sluipschutter Vossen – verkozen tot ‘Speler van het Jaar’ door de thuisaanhang - en ex-Kanarie Dompé begonnen aan de match.

© Isosport

Sterke start

STVV startte zeker niet slecht. In minuut twee al schilderde Lavalée een voorzet op het hoofd van Hara, de kopbal was binnen het kader maar vormde geen echte bedreiging voor doelman Bossut. Cools kreeg dan weer vroeg geel, voor een gemene trap op de enkel van Hashioka. De vrije trap die volgde, werd door Sissako buiten gevaar gewerkt. Hoekschop, zo dacht iedereen. Maar Visser werd naar het scherm geroepen door de VAR: penalty voor Sint-Truiden. Brüls legde aan, Bossut pakte. Een grote gemiste kans voor de Haspengouwers, die wel de beste ploeg bleven in het openingskwartier. Vlak na dat beginkwartier zette Hayashi zich sterk door, hij mikte ook op doel maar de Japanner had beter afgelegd voor Lavalée, die helemaal vrij stond. Zulte Waregem hapte naar adem en bleef het spel ondergaan, het was wachten op een nieuwe grote mogelijkheid. Hashioka kopte een corner goed in, net voorbij de verste paal.

Naarmate het rustsignaal in zicht kwam, werd het duel fletser. Konaté zette nog een knappe actie op, ging drie man voorbije en legde af voor Hayashi. Derijck kon uiteindelijk beperken tot een hoekschop. Schmidt had geen bal moeten pakken, STVV dirigeerde helemaal, maar de 0-0 bleef halfweg wel op het bord.

© BELGA

Fenomenale pegel

Hetzelfde spelbeeld vlak na de kampwissel. Mory Konaté, die ook voor rust al uitblonk, zette Hubert voor de zoveelste keer in de wind, de pegel die volgde was fenomenaal. Een verdiende 0-1 dus toch eindelijk op het bord. STVV op rozen, tot vlak na het uur. Wolke Janssens had al geel toen hij de voet hoog hief in duel met Ciranni. Die gilde het uit, Visser trapte erin. Tweede geel voor Janssens, STVV nog een uur met tien man verder.

Hashioka moest geblesseerd naar de kant na een duel met De Bock, niet veel later volgde een fenomenale actie van Brüls. Hij zette op klasse Seck in de wind en mikte vanuit een scherpe hoek op de lat. Bijna was de wedstrijd helemaal beslist.

Dompé en Kutesa probeerden de bakens te verzetten via de flanken, gesteund door de twaalfde man. Vossen haalde een bal mooi uit de licht, al bij al moest Schmidt lang niet toveren. Wel kwàm Zulte, eindelijk. De beste mogelijkheid kwam elf minuten voor tijd. Gano kon een vrije trap net niet tegen de netten deviëren. Even later kreeg hij een grote mogelijkheid aan de kleine rechthoek, de spits knikte een verre voorzet naast. Ook een aflegger van Seck miste Gano onbegrijpelijk.

Erger nog voor Zulte Waregem. Rocco Reitz stond drie minuten op het veld toen hij zichzelf vrij kapte aan de zestien van de thuisploeg. Weergaloos hoe hij het leer naar de verste hoek binnen krulde. Weg druk, wedstrijd beslist. Of toch druk. Maar dan in het kamp van KRC Genk.

© BELGA

ZULTE WAREGEM: Bossut, Ciranni, Pletinckx, Derijck, De Bock - Cools, Hubert, Sissako, Dompé, Vossen, Gano.

STVV: Schmidt – Hashioka, Al-Dakhil, Leistner, Bauer, Janssens – Konaté, Lavalée, Brüls – Hayashi, Hara.

Vervangingen: 56’ Hubert door Seck, 56’ Cools door Kutesa, 69’ Hashioka door Teixeira, 71’ Derijck door Fadera, 75’ Hayashi door Koita, 84’ Sissako door Boya, 87’ Brüls door Reitz.

Doelpunten: 52’ Konaté 0-1, 90’ Reitz 0-2.

Strafschop: 8’ Brüls (Bossut pakt).

Gele kaarten: Cools (fout), Derijck (fout), Janssens (2x fout), Boya (fout).

Rode kaart: 62’ Janssens (2x geel)

Scheidsrechter: Lawrence Visser.

Toeschouwers: 4.500.