Ouders vermiste Natacha reizen terug naar Peru om dochter te zoeken: “We kunnen ons leven hier toch niet hervatten”

De ouders van Natacha de Crombrugghe, de jonge vrouw die twee maanden geleden verdween in Peru, keren binnenkort voor de tweede keer terug naar het Zuid-Amerikaanse land om er naar hun dochter te zoeken. Dat zeggen ze in een interview met Le Soir.

Natacha de Crombrugghe verdween op 24 januari in Cabanaconde, een klein stadje op meer dan 3.500 meter hoogte in de Peruviaanse Andes. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 28-jarige vrouw. Haar ouders Eric en Sabine reisden tussen 6 en 26 februari al eens naar Peru om de speuractie naar hun dochter te volgen, maar keerden terug zonder positieve afloop.

LEES OOK. Nieuw onderzoek naar verdwijning Belgische Natacha in Peru

Volgende week keren ze terug. “We kunnen ons leven hier niet hervatten, noch professioneel, noch sociaal. We hebben maar één obsessie”, aldus de moeder. “Onze enige zorg is om iets van Natacha te horen, en er alles aan te doen om haar te vinden. We zullen ter plekke veel nuttiger zijn dan hier.”