Spookrijder veroorzaakt ongeval op Antwerpse Ring na achtervolging: politie vindt drugs in wagen

Het incident startte iets voor 15 uur op de A12 in Stabroek. “De bestuurder van een wagen met Nederlandse nummerplaat sloeg er op de vlucht van een controledispositief”, zegt woordvoerder Jana Verdegem van de federale politie. Meteen werd de achtervolging ingezet op de A12 richting Antwerpen. Aan de aansluiting met de Antwerpse Ring richting Nederland maakte de bestuurder plots een U-bocht en begon hij te spookrijden richting Antwerpen.

Enkele nietsvermoedende automobilisten konden ternauwernood een botsing vermijden met de vluchtende wagen of een van de achtervolgende politiewagens. Ter hoogte van Antwerpen-Noord kwam het toch tot een frontale aanrijding met een wagen die richting Nederland reed. De bestuurder zette het vervolgens te voet op een lopen.

“Hij werd snel ingerekend door de politie”, aldus Verdegem. Dat gebeurde door het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie, dat vanuit de Noorderlaan de achtervolging was ingezet. Bij de arrestatie liep een inspecteur van het lokale politie lichte verwondingen op.

Drugs in wagen

De bestuurder, een Nederlandse man van de eind de 40, werd meegenomen voor verhoor. “In de wagen trof de politie een hoeveelheid drugs aan”, bevestigt woordvoerder Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. De man wordt momenteel verhoord en zal daarna vermoedelijk worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De brandweer kwam ter plaatse omdat er aanvankelijk sprake was van geknelden, maar als bij wonder raakte niemand anders gewond. De snelweg was wel een tijdlang volledig versperd, wat al snel zorgde voor de nodige file in de richting van Nederland. Eenmaal de vluchtende wagen en de aangereden wagen getakeld waren, kon de politie de snelweg opnieuw vrijgeven.

