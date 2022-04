Machtige Arnaud De Lie wint Volta Limburg Classic, Hamontenaar Kamiel Bonneu knap vijfde

Arnaud De Lie heeft zijn derde seizoenzege geboekt door de Volta Limburg Classic (1.1) op zijn naam te schrijven. De amper 20-jarige Ardennees van Lotto Soudal was de beste van een zeskoppige kopgroep waartoe ook Tom Dumoulin (zesde op een lekke band) en de Hamontse neoprof Kamiel Bonneu (vijfde) deel uitmaakten. De Italiaan Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) werd tweede voor de in Riemst woonachtige Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) en de Zweed Jakob Eriksson (Riwal). De Lie, die eerder dit seizoen al zegevierde in de Trofeo Playa de Palma-Palma en de GP Jean-Pierre Monseré, bezorgt Lotto Soudal zo 125 kostbare UCI-punten na een heuvelachtige en uitgeregende wedstrijd.

Later meer.