Buitenlandse toeristen vinden opnieuw de weg naar Vlaanderen

Voor de komende paasvakantie verwacht Toerisme Vlaanderen 40 procent buitenlandse overnachtingen en 60 procent overnachtingen door Belgische bezoekers. Het aantal buitenlandse overnachtingen ligt daarmee nog altijd 16 procent lager dan in de paasvakantie van het precoronajaar 2019, maar de kloof wordt wel steeds kleiner. De binnenlandse overnachtingen doen het tijdens de paasvakantie 20 procent beter dan in 2019. Dat meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Het totaalaantal overnachtingen in Vlaanderen in de paasvakantie wordt 3 procent lager verwacht dan in de paasvakantie van het precoronajaar 2019. De binnenlandse overnachtingen doen het 20 procent beter, terwijl de buitenlandse nog 16 procent lager liggen dan in 2019. Maar vergeleken met de krokusvakantie van dit jaar is de balans binnenland/buitenland zich duidelijk aan het herstellen. Toen waren er nog 40 procent meer binnenlandse overnachtingen dan in 2019 en 25 procent minder buitenlandse.

“We evolueren stilaan opnieuw richting een normale verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse overnachtingen, en dat is iets waar heel wat van onze toeristische ondernemers zaten op te wachten”, zegt Demir. “Zeker voor onze kunststeden, die het voor een groot stuk moeten hebben van onze buitenlandse gasten, is dit hoopgevend nieuws.”