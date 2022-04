Veldwezelt

De 37-jarige moeder die vrijdagavond bewusteloos raakte door een CO-vergiftiging in Veldwezelt, stelt het inmiddels goed en is terug thuis. Net als haar drie kinderen, die op dat moment boven aan het slapen waren. “Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als mijn man niet was thuisgekomen.”