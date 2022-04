Paus heeft door aandoening lift nodig om op vliegtuig naar Malta te stappen

Paus Franciscus moest zaterdag een lift gebruiken om aan boord te geraken van een vliegtuig dat hem naar Malta bracht. Woordvoerder Matteo Bruni van het Vaticaan zei dat dit was om “onnodige spanning te vermijden”.

Het was de eerste keer in de 36 buitenlandse reizen van de paus dat hij niet alleen de vliegtuigtrap opliep. De 85-jarige paus, die een tweedaags bezoek brengt aan Malta, lijdt aan ischias, een zenuwaandoening die pijn in zijn benen veroorzaakt.

Franciscus moest in februari een reis naar Florence afzeggen en nam dit jaar niet deel aan de Aswoensdagdiensten vanwege een acute opflakkering van de pijn in zijn knie.

De paus werd in juli 11 dagen opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie om een deel van zijn dikke darm te verwijderen. Na een periode van rust, maakte hij in september een reis naar Hongarije en Slowakije.