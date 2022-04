Zondag loopt ze door Ieper, in de trouwjurk waarin ze in 2018 haar jawoord gaf aan Ruben Cardoen. Twee jaar laten overleed hij aan botkanker, komend weekend organiseert Sien Vermeulen mee de Runaway Bride in Ieper. “Om Ruben te eren, om deelnemers plezier te bezorgen én om het goede doel te steunen. Want ik heb zelf heel veel steun gehad aan Kom op tegen Kanker.”