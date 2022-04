Goed nieuws: wielrenner Sonny Colbrelli uit ziekenhuis ontslagen na succesvolle operatie

Sonny Colbrelli is ontslagen uit het ziekenhuis in Padua. De Europese kampioen op de weg kreeg een defibrillator ingepland en kan dus verder werken aan zijn herstel.

Twee weken geleden zakte Colbrelli in elkaar meteen na de finish van de openingsrit in de Ronde van Catalonië. De Italiaan moest gereanimeerd worden en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Later bleek dat Colbrelli met “onstabiele hartritmestoornissen” kampte die defibrillatie vereiste.

Na verschillende onderzoeken ging de Italiaan van Bahrain Victorious deze week onder het mes om een defibrillator te installeren. Twee dagen na die ingreep, werd de winnaar van Parijs-Roubaix uit het ziekenhuis ontslagen.

“De renner werd grondig onderzocht om de oorzaak van zijn hartritmestoornis en de daaropvolgende hartstilstand te achterhalen”, aldus zijn team in een persbericht. “De beslissing om een levensreddend apparaat in te brengen werd in overleg met Colbrelli genomen. Dit helpt om het hartritme te corrigeren in extreme gevallen.”

Colbrelli zet zijn herstel nu thuis voort, “in alle sereniteit voor hem en zijn gezin”, klinkt het.