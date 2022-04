Quick-Step Alpha Vinyl start met Evenepoel en Alaphilippe in het Baskenland, waar “brutale slotrit” beslist over eindwinst

De Ronde van het Baskenland is traditioneel een feest voor klimmers en dat is dit jaar niet anders. De renners beginnen eraan met een individuele tijdrit van 7,5 kilometer in Hondarribia. Onderweg moeten drie klimmetjes beklommen worden, met pieken tot in de dubbele cijfers.

Hallo, leiderstrui voor Remco Evenepoel? Bij Quick-Step bekijken ze hun klassementsambities dag per dag. “Dit is een van de moeilijkste rittenkoersen van het seizoen”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck. “Het is ook een belangrijke stap richting de klassiekers. We staan aan de start met een sterk en gemotiveerd team. We gaan bekijken hoe de wedstrijd zich ontplooid met het oog op het algemene klassement. We hopen sowieso op een goeie week qua resultaten en ons zelfvertrouwen op te krikken richting de klassiekers.”

De tweede rit is een vlakke etappe tussen Leitza en Viana, maar vanaf dan is het vooral klimmen, geblazen. Vooral de slotetappe wordt smullen. Bij Quick-Step spreken ze van een “brutale laatste rit” tussen Eibar en Arrate. Dan moeten er liefst acht beklimmingen overwonnen worden.

Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe is er opnieuw bij in de Ronde van het Baskenland, na een afwezigheid van drie jaar. Nog erbij zijn Rémi Cavagna, Dries Devenyns, James Knox, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke.