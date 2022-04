Charles Michel over telefoontjes met Poetin: “Gesprekken verlopen ruw en taai”

“We steunen Oekraïne massaal”, aldus Michel. “Daarom hebben we besloten tot erg zware sancties voor het Kremlin, ook voor Vladimir Poetin. Als we met elkaar praten, is dat heel concreet. Het doel is om hem argumenten en standpunten voor te leggen die hem waarschijnlijk niet worden gepresenteerd door zijn personeel of zijn omgeving. En dan bespreken we heel concrete punten, zoals humanitaire kwesties. We praten ook veel over de kwestie van kerncentrales: ondanks de oorlog is het belangrijk om op dat vlak veiligheidsgaranties te hebben.”

Zo’n gesprek duurt volgens Michel doorgaans anderhalf uur. “Of ik het gevoel heb dat hij dan luistert? Wat mij in ieder geval opvalt, is dat hij reageert op bijna alle punten die ik benoem. Dat betekent niet dat hij positief reageert: die discussies zijn stevig, ruw, taai. Maar er is een echte uitwisseling van argumenten.”