Bree

Niet alleen in Brussel, maar ook in Bree is er vrijdag actie gevoerd door mensen uit de sector van de kinderopvang. Ze pleiten voor een beter statuut en willen een beperking tot maximaal 5 of 6 kinderen per opvangouder. Ook de stijgende energieprijzen zet veel onthaalinitiatieven een pad in de korf.