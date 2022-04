Een wereldwijde voedselcrisis, en de Belg rijdt op tarwe

Biodiesel en -benzine is duurder voor de consument, draagt bij tot de voedselcrisis én is ook nog eens slecht voor het klimaat. En toch tanken we zo’n biobrandstoffen allemaal, of we nu willen of niet. Leert de Oekraïnecrisis ons eindelijk dat voedsel niet thuishoort in onze tank?

Met de bijmenging van biobrandstoffen hoopt de federale regering de CO2-uitstoot van de transportsector in België te drukken. Het idee klinkt goed: je giet een ander goedje in je tank en stoot meteen minder uit. Helaas, het werkt niet. De uitstoot van biobrandstoffen is – bekeken van bron tot tank – zelfs vaak hoger dan die van reguliere diesel of benzine. Bovendien komen die biobrandstoffen vooral uit voedsel. Resultaat: voedselspeculatie en wereldwijde ontbossing.

Het verbruik van deze biobrandstoffen schiet ook omhoog. Dat blijkt uit een rapport op basis van consumptiecijfers van de FOD Volksgezondheid. Tijdens het eerste coronajaar werd in België meer dan een miljard liter biobrandstoffen verbruikt, een absoluut record. Bijgemengde biodiesel leidde tot een extra uitstoot die gelijkstaat aan bijna 1 miljoen extra wagens op de baan... gedurende een jaar. Voor het klimaat hoeven we het dus alvast niet te doen.

Daar komt nu de oorlog in Oekraïne bij. De toevoer uit de “graanschuur van de wereld” hapert, en dat leidt tot grote ongerustheid over een wereldwijde voedselcrisis. De prijs van tarwe steeg met 30 procent. Dat ondertussen 7 procent van de Europese graanproductie naar de productie van bio-ethanol gaat, valt niet te verdedigen. In België verdampt een derde van ons graanareaal bij bedrijven die bio-ethanol produceren.

De consument betaalt deze schijnoplossing cash aan de pomp. Biodiesel kost drie keer meer dan diesel en voor bio-ethanol is het plaatje niet veel beter. Naar schatting stijgen de prijzen aan de pomp door bijmenging van die biovarianten met 12 cent per liter voor B7-diesel en met 8 cent per liter voor E10-benzine.

Als antwoord op de stijgende brandstofprijzen schrapte Tsjechië de verplichte bijmenging van bio-ethanol al. Ook in ons land loopt de discussie. Een coalitie van Belgische ngo’s en landbouworganisaties roept alvast op om alle brandstoffen op basis van voedsel te weren. De logica zelve. Intussen is het zaak om werk te maken van écht duurzame, gedeelde en emissievrije mobiliteit.