Nog nooit zoveel keuze, nog nooit zoveel kosten: de zotste festivalzomer ooit komt met een prijs

Ongezien druk is onze festivalzomer. Nóg meer dan hij al was. Tomorrowland en Pukkelpop gooien er extra dagen tegenaan, en er zijn ook enkele stevige nieuwkomers, zoals Live is Live en CORE Festival. De muziekliefhebber heeft nu al keuzestress, ook al omdat de prijzen ook nu weer gestegen zijn. Wie pakweg tien festivals wil meepikken deze zomer, is bijna 2.000 euro kwijt, alleen al aan combitickets. “Ook festivals ontsnappen niet aan de economische realiteit”, klinkt het.