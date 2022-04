Peter Van de Veire over het leven na zijn ochtendshow: “Ik storm op mijn nieuw pad af”

Hij is al iéts rustiger geworden, zegt Peter Van de Veire (50). Dat zal ook nodig zijn, nu de laatste noten van zijn ochtendshow op MNM weerklonken hebben en de toekomst nog vooral uit vraagtekens bestaat. Voor hij er vanavond op een hem nogal typerende wijze uitstapt – lees: met een grote show in, wel ja, het Sportpaleis – namen wij hem mee het dak op van de VRT voor een afscheid van ‘zijn’ zonsopgang. “Ja, ik heb een ego. Maar ik heb me er altijd voor behoed mijzelf niet belangrijker te vinden dan wat ik maak, met wie ik het maak en voor wie ik het maak.”