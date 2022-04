WZC Reigersvliet zoekt dierenvriend(en

Leopoldsburg

WZC Reigersvliet zoekt iemand om te helpen bij het verzorgen van de dieren in het dierenparkje. In de tuin vind je een dierenparkje met 2 schapen, 2 konijnen en 7 kippen. Ze zoeken (een) vrijwilliger(s) om te helpen om deze dieren te verzorgen. Dat neemt elke dag ongeveer een halfuurtje van je tijd in beslag.

Hou je van dieren en heb je zin om hiermee te helpen? Meld je dan aan in het woonzorgcentrum (De Wittelaan 3) of bel naar het nummer 011 49 00 60.