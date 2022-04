Vermeend Epstein-slachtoffer praat voor het eerst over ‘seksfabriek’: “‘Nee’ zeggen was geen optie”

In een nieuwe documentaire die vanaf maandag op BBC te zien is, spreekt vermeend slachtoffer Juliette Bryant zich voor het eerst uit over wat zij zou hebben meegemaakt op het beruchte ’pedo-eiland’ van Jeffrey Epstein. Haar verhaal kan ook verklaren waarom zoveel meisjes wel uitkeken voor ze hun mond opentrokken over wat Epstein hen naar eigen zeggen had aangedaan.

Juliette Bryant was twintig jaar oud, toen ze, zoals vele meisjes voor en na haar, zou zijn geronseld. Dromend van een carrière als model, dacht ze dat haar dromen uitkwamen toen het Amerikaanse model Naja Hill haar introduceerde bij Epstein. Die werd, zo vertelt ze in de docu, aan haar voorgesteld als eigenaar van Victoria’s Secret. Hij reageerde volgens Juliette vol enthousiasme op haar portfolio en beloofde de Zuid-Afrikaanse naar New York te halen. Dus stemde ze meteen in toen haar gevraagd werd haar koffers te pakken en naar de Cariben te reizen. “Ik dacht dat het voor een fotoshoot was.”

Aangekomen op Little St. James, het later zo beruchte privé-eiland van Epstein, was de Zuid-Afrikaanse enorm onder de indruk van de omgeving. “Het eiland was de prachtigste plek die ik ooit had gezien. Het water daar was schitterend, zo turquoise.” Maar al gauw bleek het paradijs een hel. Daar kwam Juliette volgens haar voor het eerst achter toen ze met Epstein een film zat te kijken. “Er kwam een ander meisje de kamer binnen. Zij begon hem te bevredigen, terwijl ik naast hem zat.” Doodsbang werd ze ervan. Ze rende de kamer uit en wilde weg van het eiland, maar ontdekte al snel dat ze zonder geld of mobiel geen kant uit kon. “Ik zat in de val. Ik ben daar nooit overheen gekomen. Alles spatte voor mijn ogen uit elkaar.”

Terreur

Al snel zag Juliette hoe het er op het zo paradijselijke eiland naar eigen zeggen daadwerkelijk aan toe ging. Ze typeert het als een ‘seksfabriek’. “Er waren erg veel meisjes, ik heb er op zijn minst zestig zien komen en gaan. Hij runde een machine en Ghislaine Maxwell bediende die.” Op bevel van Maxwell zouden ze naar Epsteins slaapkamer moeten gaan. “Ik werd minstens drie keer per dag op zijn slaapkamer ontboden. Je kon geen ’nee’ zeggen, dat was gewoon geen optie. Je wilde hen niet boos maken. Niemand stond ooit tegen hen op.”

Eenmaal in de ‘donkere en ijskoude’ slaapkamer van Epstein liet Juliette over zich heen komen wat er gebeurde, vertelt ze. “Ik stapte als het ware uit mijn lichaam en liet hem doen wat hij wilde. Ik wist niet wat ik anders kon doen.” Ze beschrijft hoe ze mentaal probeerde uit die kamer te komen. “Ik deed alsof het niet echt was. Er zijn daar dingen gebeurd die me zo bang hebben gemaakt, dat ik er niet over kan praten. Hij voedde de angst, het leek of hij gek was op bange meisjes.”

Walrus

Niemand verzette zich ooit, vertelt Juliette. Ook durfden ze naderhand niets te vertellen. “Voordat ik naar huis werd gestuurd, riep hij me in zijn kantoor. Hij zei dat hij drugs in het appartement had laten plaatsen van een vrouw die hem beschuldigd had van verkrachting. En dat zij nu daardoor in de gevangenis zat. Toen zei hij dat hij de namen van mijn familie op een lijst had. Dus ik deed precies wat hij zei; ik was doodsbang voor hem.”

Juliette zegt dat ze er haar hele leven last van heeft gehouden. “Het is erg moeilijk te bevatten. Ik probeer nog steeds om het allemaal in elkaar te passen. Ik wilde er niet over praten; gewoon mijn leven leven en het allemaal vergeten. Maar dat lukt niet. Ik ben er moe van om die schaamte te voelen. Ik wil erover praten, voor de mensen die niet meer kunnen praten.”