Drugsgebruik heeft gezicht Britse soapster compleet misvormd: “Er wordt een rib in mijn wang geplaatst”

Een jarenlange drugsverslaving heeft de botten in het gezicht van de voormalige Britse soapster Danniella Westbrook (48) aangetast. Volgens de actrice is de schade het gevolg van cocaïne die was “versneden met een ontwormingsmiddel voor dieren”. Met een reeks chirurgische operaties hoopt Westbrook nu haar gelaat weer te herstellen.

Westbrook, die jarenlang te zien was in de waanzinnig populaire soapserie Eastenders, heeft inmiddels twee van in totaal vijf reconstructieve operaties ondergaan, vertelt ze aan The Sun. De actrice hoopt dat het herstel van haar gezicht een einde zal maken aan de dagelijkse pesterijen waarmee ze nu te maken heeft. Met name de online trollen hebben het op haar gemunt. “Mensen sturen me berichten en zeggen: ‘Je bent lelijk’, ‘Je bent een junkie’, ‘Je verdient het niet om te leven’. Ik heb ook berichten ontvangen waarin mensen aangeven blij te zijn dat ik niet terugkeer in Eastenders, omdat ik hun kinderen ‘bang maak op tv’.”

Voor de voormalige soapster – die op haar veertiende voor het eerst cocaïne gebruikte en ondertussen volgens de geruchten al voor 300.000 euro aan drugs heeft uitgegeven in haar leven – hebben de operaties bovendien meer dan alleen maar een esthetische functie. “Het verandert hoe ik eruit zie, op een drastische manier. Maar ook mijn ademhalings- en sinusproblemen worden erdoor verholpen. Ik doe dit dus ook voor mijn gezondheid.”

Ontwormingsmiddel

Eind april volgt de grootste operatie, een botvervanging. Tijdens die ingreep wordt een deel van Westbrooks rib in haar wang geplaatst. Eind mei gaat ze voor de allerlaatste keer onder het mes. “Dan wordt mijn neus verder afgewerkt.” Westbrook is ervan overtuigd dat de problemen in haar gezicht zijn ontstaan door het gebruik van cocaïne die is versneden met het ontwormingsmiddel levamisol. “Dat spul vreet aan je huid”, weet de actrice van experts. Het middel kan ervoor zorgen dat mensenvlees en botten gaan rotten.

Nadat Westbrook afgelopen herfst een korte terugval heeft gehad, is ze opnieuw een aantal maanden clean. Ze is vastberaden haar vorige record, veertien jaar drugsvrij, te verbreken. De actrice hoopt met haar ervaringen andere mensen te helpen. “Ik ben geen expert, maar ik kan anderen inspireren en de manier veranderen waarop we naar geestelijke gezondheid en verslaving kijken. Ik heb een platform dat ik ga gebruiken om andere mensen te helpen. Ik voel me gezegend mijn steentje te kunnen bijdragen.”