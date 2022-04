NBA. Sterrenteam in crisis: Lakers en LeBron James zien na nieuwe nederlaag kansen op play-offs verder slinken

De Los Angeles Lakers hebben vrijdagavond een vijfde opeenvolgende nederlaag geleden in de NBA. De kansen op deelname aan het play-in toernooi voor de play-offs kregen opnieuw een knauw.

De recordkampioen uit het Amerikaanse basket ging voor eigen publiek met 111-114 onderuit tegen de New Orleans Pelicans. LeBron James werd met 38 punten weliswaar topschutter van de wedstrijd maar in het beslissende vierde kwart sputterde zijn motor (2 punten) en LBJ miste in de buzzer ook de korf op de gelijkmaker. Ook de return van Anthony Davis (23 punten, 12 rebounds) na anderhalve maand blessureleed bracht geen soelaas voor de Californiërs.

In de tussenstand van de Western Conference staan de Lakers elfde op een zege van de San Antonio Spurs, die als tiende het laatste ticket voor de play-ins in handen hebben. James en co hebben nog vijf wedstrijden om hun seizoen te redden maar ze staan wel voor een zware kalender (2x Denver, Phoenix, Golden State en Oklahoma City).

In de topaffiche tussen de Phoenix Suns, de nummer 1 in het westen, en eerste achtervolger Memphis trokken de Grizzlies (zonder superster Ja Morant) aan het langste eind met 122-114. Bij de bezoekers maakte Devin Booker nochtans 41 punten.

Uitslagen: