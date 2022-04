De neus zegt niets over de reus: vijf misverstanden over de penis

Ja, je mag je kinderen meenemen naar de tentoonstelling ‘Phallus. Norm & Vorm’. Want het is geen obscure peepshow en heeft niets met porno te maken. Met seks eigenlijk ook niet, want in Gent richten ze de blik naar beneden om ons te doen nadenken over de clichés rond het geslachtsorgaan van de man, dat veel vaker door de wetenschap is bestudeerd dan dat van de vrouw. Daarom werkten aan de tentoonstelling niet alleen kunstenaars mee, maar ook wetenschappers als topdokter Piet Hoebeke. Wij zetten vijf misverstanden op een rij.