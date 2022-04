Een fantastische pot snooker: titelverdediger Neil Robertson houdt Ronnie O’Sullivan na thriller uit finale Tour Championship

Er werd stevig gescoord in de clash tussen twee voormalige wereldkampioenen. O’Sullivan potte negen hoge breaks, met daarbij vijf centuries weg: 125, 90, 106, 128, 61, 63, 100, 70 en 112. Robertson deed daar met 115, 62, 54, 85, 95, 50, 66, 117 en 80 nauwelijks voor onder.

Ondanks een 4-1 voorsprong voor O’Sullivan waren beide snookertenoren met een 4-4 gelijke stand uit de eerste sessie gekomen. In de avondsessie nam Robertson even het voortouw (5-7 en 6-8).

maar kwam ‘The Rocket’ bij 9-8 het eerst op één frame van de overwinning. ‘The Thunder from down Under’ sleepte toch nog een beslissend negentiende frame uit de brand en maakte het daarin met een 80 break af.

Het is al de derde keer op vier edities van het toernooi met de top acht van de Order of Merit over één seizoen dat Robertson in de finale staat. In 2019 moest hij daarin met 13-11 het onderspit delven voor O’Sulllivan, vorig jaar nam hij al een eerste keer weerwraak door O’Sullivan met 10-4 te verslaan. Deze keer krijgt hij in de finale Luca Brecel (WS-15) of de Schot John Higgins (WS-6) voor de kiezen. Zij vechten hun duel zaterdag uit.

Robertson gaat voor een 23e rankingtitel, na het English Open en het Players Championship de derde dit seizoen. Daarnaast bracht Robertson dit jaar ook al het Masters een tweede keer op zijn palmares. Een 23e rankingtitel zou hem op gelijke hoogte van Judd Trump brengen. Alleen O’Sullivan (38), Stephen Hendry (36), Higgins (31), Steve Davis (28) en Mark Williams (24) doen nog beter.

Ondanks de nederlaag wordt O’Sullivan de nieuwe nummer een van de wereld. Hij lost regerend wereldkampioen Mark Selby af. Robertson wipt bij toernooiwinst over Trump naar de derde stek. Brecel klimt al minstens naar de elfde plaats op de Order of Merit op, dat is een evenaring van zijn hoogste ranking. Een finaleplaats zou hem voor het eerst in de top tien brengen. Bij winst wordt hij de nummer zeven van de wereld.