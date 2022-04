Traditie gebroken: niet gastland Qatar maar Nederland opent het WK voetbal, uren van groepsmatchen Rode Duivels bekend

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdagavond het speelschema voor het WK in Qatar (21 november-18 december) bekendgemaakt. De Rode Duivels openen woensdag 23 november om 20u00 (Belgische tijd) tegen Canada. Marokko is zondag 27 november om 14u00 de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december om 16u00 Kroatië partij.

De wedstrijden tegen Canada en Kroatië worden in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan afgewerkt, die tegen Marokko in het Al Thumama-stadion in Doha.

Traditioneel opent het gastland het WK, maar dat is in Qatar niet het geval. Senegal en Nederland openen maandag 21 november om 11u00 in het Al Thumama de debatten, daarna (14u00) komen ook nog Engeland en Ierland in actie, voordat gastland Qatar om 17u00 Ecuador partij geeft in het Al Bayt-stadion in Al-Khor. De Verenigde Staten sluiten om 20u00 de eerste dag af met een wedstrijd tegen een land uit de Europese play-offs.

SPEELSCHEMA

Maandag 21 november

11u: Senegal - Nederland (gr A), in het stadion Al-Thumama

14u: Engeland - Iran (gr B), in het Khalifa International Stadium

17u: Qatar - Ecuador (gr A), in het stadion Al-Bayt

20u: Verenigde Staten - Wales of Oekraïne of Schotland (gr B), in het stadion Ahmad Bin Ali

Dinsdag 22 november

11u: Argentinië - Saoedi-Arabië (gr C), in het Lusail Stadium

14u: Denemarken - Tunesië (gr D), in het stadion Education City

17u: Mexico - Polen (gr C), in het 974 Stadium

20u: Frankrijk - Australië of Verenigde Arabische Emitaten of Peru (gr D), in het stadion Al-Janoub

Woensdag 23 november

11u: Marokko - Kroatië (gr F), in het stadion Al-Bayt

14u: Duitsland - Japan (gr E), in het Khalifa International Stadium

17u: Spanje - Nieuw-Zeeland of Costa Rica (Gr E), in het stadion Al-Thumama

20u: België - Canada (gr F), in het stadion Ahmad Bin Ali

Donderdag 24 november

11u: Zwitserland - Kameroen (gr G), in het stadion Al-Janoub

14u: Uruguay - Zuid-Korea (gr H), in het stadion Education City

17u: Portugal - Ghana (gr H), in het 974 Stadium

20u: Brazilië - Servië (gr G), in het Lusail Stadium

Vrijdag 25 november

11u: Oekraïne of Schotland of Wales - Iran, in het stadion Ahmad Bin Ali

14u: Qatar - Senegal, in het stadion Al-Thumama

17u: Nederland - Ecuador, in het Khalifa International Stadium

20u: Engeland - Verenigde Staten, in het stadion Al-Bayt

Zaterdag 26 november

11u: Tunesië - Verenigde Arabische Emiraten of Australië of Peru, in het stadion Al-Janoub

14u: Polen - Saoedi-Arabië, in het stadion Education City

17u: Frankrijk - Denemarken, in het 974 Stadium

20u: Argentinië - Mexico, in het Lusail Stadium

Zondag 27 november

11u: Japan - Nieuw-Zeeland of Costa Rica, in het stadion Ahmad Bin Ali

14u: België - Marokko, in het stadion Al-Thumama

17u: Kroatië - Canada, in het Khalifa International Stadium

20u: Spanje - Duitsland, in het stadion Al-Bayt

Maandag 28 november

11u: Kameroen - Servië, in het stadion Al-Janoub

14u: Zuid-Korea - Ghana, in het stadion Education City

17u: Brazilië - Zwitserland, in het 974 Stadium

20u: Portugal - Uruguay, in het Lusail Stadium

Dinsdag 29 november

16u: Ecuador - Senegal, in het Khalifa International Stadium

16u: Nederland - Qatar, in het stadion Al-Bayt

20u: Iran - Verenigde Staten, in het stadion Al-Thumama

20u: Oekraïne of Schotland of Wales - Engeland, in het stadion Ahmad Bin Ali

Woensdag 30 november

16u: Australië of Verenigde Arabische Emiraten of Peru - Denemarken, in het stadion Al-Janoub

16u: Tunesië - Frankrijk, in het stadion Education City

20u: Polen - Argentinië, in het 974 Stadium

20u: Saoedi-Arabië - Mexico, in het Lusail Stadium

Donderdag 1 december

16u: Canada - Marokko, in het stadion Al-Thumama

16u: Kroatië - België, in het stadion Ahmad Bin Ali

20u: Japan - Spanje, in het Khalifa International Stadium

20u: Duitsland - Nieuw-Zeeland of Costa Rica, in het stadion Al-Bayt

Vrijdag 2 december

16u: Ghana - Uruguay, in het stadion Al-Janoub

16u: Zuid-Korea - Portugal, in het stadion Education City

20u: Servië - Zwitserland, in het 974 Stadium

20u: Kameroen - Brazilië, in het Lusail Stadium