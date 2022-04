Quinten Hermans negende in eerste koers na hoogtestage

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) is negende geëindigd in de Franse eendagskoers Route Adélie de Vitré. Voor Hermans was het zijn eerste koersdag sinds zijn hoogtestage op de Teide. Maandag gaat de Looienaar van start in de Ronde van het Baskenland. De zege ging naar de 23-jarige Fransman Axel Zingle voor zijn landgenoten Dorion Godon (AG2R-Citroën) en Valentin Ferron (TotalEnergies). Voor de Cofidisrenner was het zijn eerste profzege. Hermans’ ploeggenoot Gerben Thijssen legde beslag op de 70ste plaats. (roro)